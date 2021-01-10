أمين عام محلي شبوة يدشن الفصل الدراسي الثاني ومشروع الحولات النقدية بمديرية عين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله اليوم، الفصل الثاني من العام الدراسي بمدارس المحافظة.



واشاد خلال زياراته التفقدية لعدد من مدارس التعليم العام بمديرية عين بمستوى التزام الطلاب في يومهم الأول من الفصل الثاني، مشيدا بمستوى الاستعدادات والتزام إدارات المدارس بالتقويم المدرسي الموحد.

الى ذلك دشن هشله، توزيع الحولات النقدية الطارئة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية بمديرية عين، مؤكدا على اهمية المشروع للأسر الفقيرة بالمديرية، ووجه القائمين على المشروع بتسهيل عملية تسليم المخصصات المالية للمستفيدين.