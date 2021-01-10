شرطة مأرب تضبط 1568 جريمة بنسبة 89 في المائة من الجرائم المسجلة خلال 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية والشرطية في محافظة مأرب من ضبط 1568 جريمة من اصل 1763 جريمة سجلت في مختلف مديريات المحافظة خلال العام الماضي 2020م، وبنسبة 89 في المائة، الى جانب ضبط متهمين في 84 جريمة قيدت خلال الاعوام السابقة.



واوضح التقرير السنوي لشرطة محافظة مأرب، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان الجرائم الجسيمة المضبوطة خلال العام الماضي بلغت 1162 جريمة جسيمة شملت جرائم سرقة، وتهريب وتملك وحيازة حشيش مخدر، ضبط على اثرها 1615 متهما تم احالة 562 ملف جريمة للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القضائية بموجب القانون و 330 جريمة قفل ملفها بالصلح والتنازل.

واستعرض التقرير الانجازات التي حققتها مختلف فروع وادارات شرطة المحافظة ورفع الكفاءة الامنية في مختلف المجالات من بنى تحتية وتحديث نظم وتأهيل منتسبيها،وتقديم خدمات للمواطنين .. موضحاً أنه تم في مجال التحديث والتطوير تنفيذ 23 مشروعا تطويريا بكلفة بلغت عشرة ملايين و 175 الفا و 797 ريال يمني، منها ثلاثة مشاريع متعلقة بانظمة الامن الالكتروني، و 12 مشروعا لتطوير البنى التحتية، وثمانية مشاريع متعلقة بالخدمات الامنية.

واضاف التقرير أنه جرى انشاء ست مناطق امنية جديدة في اطار خطط الانتشار الامني في مركز المحافظة والمديريات، الى جانب تأهيل 2819 ضابطا وصف ضابط وفرد من منتسبيها من خلال 49 دورة وورشة عمل تخصصية وقانونية وتوعوية وعلمية ومهارية لرفع مستوى ادائهم الامني..

ولفت التقرير إلى أن شرطة السير تمكنت خلال العام الماضي من توثيق ملكية (5893) مركبة وترقيمها، واصدار (2150) رخصة قيادة فضلا عن نقل ملكية (266) مركبة ، وتحويل واستبدال ملكية (3011) مركبة، فيما اصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة (18859) وثيقة شخصية شملت (8582) بطاقة شخصية جديدة، و(3168) بطاقة بدل فاقد، و(738) بطاقة عائلية، و(6150) شهادة ميلاد، و(221) شهادة وفاة.

وأشار التقرير الى ان الدفاع المدني تمكن خلال العام الماضي من إخماد (57) حريقا، وانقاد (16) حالة غرق، فضلا عن توزيع (530) طفاية حريق لمخيمات النازحين.