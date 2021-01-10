محافظ المهرة يفتتح دورتين تدريبيتين تستهدف الأيتام ووالدلتهم وقاعة حاسوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، دورتين تدريبيتين في مدينة الغيضة تستهدف الأيتام ووالداتهم، تنظمها مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، بدعم من السلطة المحلية وإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.



وفي الافتتاح بحضور أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر ووكيلي محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، وصالح عليان، أكد المحافظ ياسر، على أهمية تنمية مهارات الأيتام والاهتمام بهم ووالداتهم وتذليل الصعاب التي تواجههم .. مؤكدا وقوف السلطة المحلية إلى جانبهم للتخفيف من معاناتهم وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم .. مثمنا جهود مؤسسة فينا خير في تنظيم مثل هذه البرامج القيمة.

من جانبها أوضحت رئيسة المؤسسة يسرى خوار، أن الدورة الأولى وتهدف إلى تأهيل 20 يتيما حول التعامل مع الحاسوب، والدورة الثانية تهتم بتنمية قدرات 20 من أمهات الأيتام حول كيفية تعاملها مع ابنها في ظل غياب الأب وإكسابها آليات إدارة مشروع الإنتاج المنزلي وترتيب أولويات المنزل.

وعلى صعيد متصل، افتتح محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، في الغيضة، قاعة الحاسوب التابعة لمؤسسة فينا خير، واستمع إلى شرح من القائمين على المؤسسة حول القاعة التي تضم 25 جهاز حاسوب بمواصفات حديثة وتجهيزاتها ومميزاتها من خدمة انترنت وشاشة عرض وأجهزة صوت لاسلكية .. مؤكدا أهمية قاعة الحاسوب في تنمية مهارات وقدرات قيادات وموظفي السلطة المحلية في المهرة.