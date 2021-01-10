رئيس مجلس النواب يعزي بوفاة المناضل الشيخ سنان أبو لحوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الفقيد المناضل الشيخ سنان أبو لحوم، الذي وافته المنية أمس عقب حياة حافلة بالعطاء قضى معظمها في خدمة الوطن.



وقال البركاني في برقية العزاء التي بعثها إلى كل من الشيخ عبدالوهاب سنان أبو لحوم والشيخ محمد علي أبو لحوم وكافة آل أبو لحوم: تلقيتُ ببالغ الحزن نبأ رحيل المناضل الكبير الوالد الشيخ سنان عبدالله أبو لحوم رحمه الله بعد حياة حافلة بالعطاء والانجاز والعمل الوطني.

ونوه بالمسيرة النضالية للفقيد أبو لحوم .. لافتا إلى أنه كان منذُ شبابه واحداً من رجال النضال الوطني وأحراره وممن غادروا الإمامة البغيضة إلى عدن المجيدة ليلتحق بركب المناضلين الأحرار الآباء التاريخيين وتحمل معهم ويلات التشرد حاملين الهم الوطني الكبير ومصير اليمن ومستقبله.

وأشار إلى أنه كان واحدًا ممن اسهموا في كل الثورات ضد الإمامة البغيضة وخاض مع رفاقه معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية في سنواتها الأولى حتى تحقق لها النصر العظيم، كما تقلد المناصب الوطنية وإنجازات التنمية والبناء.

وأضاف: أن الفقيد لم يبخل في أي لحظة على وطنه وقد عرفته في كل ميادين العمل وفي مختلف المواقف والمنعطفات التاريخية التي مر بها اليمن وطنياً جسوراً وسياسياً محنكاً ورجل دولة بامتياز، وها هو اليوم يغادرنا إلى الرفيق الأعلى واليمن يعيش أصعب لحظاته الحرجة وقد أطلت الامامة من جديد برأسها واستطاعت على حين غفله العودة باليمن إلى عصور الاستبداد والظلم والاضطهاد.

وأعرب رئيس مجلس النواب الشيخ البركاني، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرة وآل أبو لحوم كافة بهذا المصاب الجلل .. سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.