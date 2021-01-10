وكيل وزارة الإدارة المحلية يناقش مع قيادات الوزارة خطة عمل 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع قيادات الوزارة خطة عمل المرحلة القادمة من العام الجاري 2021م، وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتوجهات الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.



وشدد الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الوحدات الإدارية الأستاذ معين محمود والوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل عبدالغفار العيسائي وعدد من مدراء عموم الإدارات والموظفين بالوزارة، على أهمية استشعار روح المسؤولية وتكاتف وتعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة الراهنة لتجاوز التحديات والنهوض بعمل الوزارة المحوري مواصلة تحقيق النجاحات وخدمة المصلحة الوطنية والمواطن.

وشدد مشبح، على أهمية التواصل مع الجهات المعنية بالمحافظات لموافاة الوزارة بالتقارير الدورية بمخرجات عمل السلطة المحلية، وفقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، والتي تأتي من ضمنها الخطة التنموية والحسابات الختامية والبرامج الاستثمارية للعام المالي 2021م، وكذا مصفوفة احتياجات تلك المحافظات، مع مطالبة الوحدات الإدارية بالتهيئة لإعداد موازناتها للعام المالي 2021م .. مؤكداً حرص الوزارة على التنسيق والتعاون المشترك وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المحافظات لتسهيل عملية التنمية المحلية والعمل على تطويرها.