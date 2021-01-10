الباكري يفتتح فندق المارينا في مدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

إفتتح وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري، فندق المارينا السياحي (اربعة نجوم)، ضمن استثمارات شركة المارينا، بتكلفة 900 الف دولار امريكي.



واستمع الباكري، من مدير الشركة في اليمن رمزي المصعبي، الى شرح عن مكونات الفندق البالغ مساحته 780 مترا مربعا ويتكون من ستة طوابق تحتوي على 25 جناحا و75 غرفة مجهزة بمواصفات (vIp)، الى جانب قاعة مؤتمرات.

واشار المصعبي الى ان هذا الفندق هو ثالث فندق ضمن سلسلة فنادق مارينا في المحافظات التي تعتزم الشركة انشائها، منوها الى ان الشركة اختارت محافظة مأرب نظرا لما تشهده من حركة استثمارية وتجارية نشطة ونهضة عمرانية وتوافر مقومات الاستثمار من امن واستقرار، ودعم وتسهيلات من قبل السلطة المحلية للمستثمرين.

واكد الوكيل الباكري دعم السلطة المحلية لكافة رؤوس الاموال والقطاع الخاص للشراكة في تنمية المحافظة، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ومنها القطاع السياحي حيث تعد مأرب متحفا مفتوحا وتزخر بالمعالم الاثرية والسياحية الرائعة.