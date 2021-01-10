أمنية عدن تناقش انشطة الأجهزة الأمنية وتتخذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز الإستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الأمنية في محافظة عدن، في إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المحافظ، أحمد حامد لملس، عدداً من التقارير الأمنية المتضمنة أنشطة الأجهزة الأمنية وإنجازاتها، والمشكلات والصعوبات التي تواجهها.



وفي الإجتماع الذي ضم مدير عام الشرطة بالمحافظة، اللواء، مطهر الشعيبي، أكد المحافظ لملس، على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية لمواجهة أي محاولات تخريبية تهدف إلى إقلاق الأمن والسكينة التي تنعم بها المحافظة .. مشيراً إلى أن تلك الأعمال هدفها خلط الأوراق وعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية وإستهداف المنظمات الدولية لإيقاف أنشطتها ومغادرة عدن .

وشدد محافظ عدن على ضرورة الوقوف بجدية أمام تلك الأعمال وتعقب مرتكبيها وضبطهم ومحاسبتهم، وكذا اضطلاع الوحدات الأمنية ومراكز الشرطة بالتحديد بمسؤولياتها وتفعيل دور أقسام التحري فيها ودور الأجهزة الاستخباراتية بشكل عام .. مؤكداً دعم السلطة المحلية لجهود الجهاز الأمني في المحافظة .

وأقر الإجتماع عدد من الإجراءات المعززة للأمن والإستقرار أبرزها الحد من تحركات الأطقم والآليات العسكرية خارج المهام الأمنية الرسمية، ومنع تواجدها في المنتزهات والمتنفسات العامة وضبط الأطقم العسكرية غير التابعة للوحدات الامنية والعسكرية.

كما أقر الإجتماع تطبيق الطوق الأمني على العاصمة عدن بمشاركة جميع الوحدات الأمنية والعسكرية، والإعداد لإنشاء غرفة العمليات المشتركة وضبط غير الملتزمين بتركيب كاميرات المراقبة في المحلات التجارية وغيره، وإنشاء منظومة مراقبة كاملة في مديريات العاصمة كافة، واستمرار تنفيذ قرار منع إطلاق النار في الاعراس والمناسبات ومحاسبة المخالفين .