شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام ينتزع 1.567 لغما بعدد من محافظات الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، من انتزاع 1.567 لغما في عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية.



وبحسب بيان صادر عن المشروع نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فان الألغام التي تم انتزاعها شملت 201 لغم مضادة للأفراد، و 130 لغمًا مضادة للدبابات، و 1.217 ذخيرة غير متفجرة و 19 عبوة ناسفة، كما بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 210.072 لغما زرعتها المليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.