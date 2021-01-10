شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول أول باخرة وقود إلى ميناء قنا النفطي التجاري في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت أول باخرة شحن محملة بسبعة عشر ألف طن من مادة الديزل إلى ميناء قنا (قيد الإنشاء) في محافظة شبوة، ومن المقرر وصول الباخرة الثانية والخزان العائم الخاص بتفريغ الوقود إلى الميناء، في غضون اليومين القادمين.



وأكد محافظ شبوة محمد بن عديو، أهمية إنشاء وتشغيل ميناء قنا الذي يعد أول ميناء نفطي وتجاري في شبوة، ودوره في إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية في محافظات شبوة ومأرب والجوف وأجزاء من محافظتي حضرموت وأبين.

ونوه برعاية واهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحصول محافظة شبوة على التصاريح الخاصة بالميناء والشحنات.