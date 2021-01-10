مكتب ضرائب لحج يكرم ويشير بالارقام التحصيل الضريبي للمحافظة لعام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

قال مدير مكتب الضرائب العامة بمحافظة لحج الأستاذ انيس عبدالله درويش بأن الإيرادات المالية المركزية بالمحافظة خلال عام 2020 م الفائت وصلت إلى أربعة مليار وتسع وسبعون مليون ريال يمني .



جاء هذا التصريح خلال تكريم مكتب الضرائب بالمحافظة لمدير نقطة تحصيل الضريبي " القات " بنقطة العند محمد عبدالملك الحبشي الذي وفقاً للمكتب بأنه استطاع أن يوصل ضريبة القات من القاع للأعلى بعد ما كانت تحصيلها يقتصر على 150 ريال يوميا سابقاً فتم رفعها إلى 600 ريال وبأذن الله سيتم رفعها أكثر خلال الأيام القادمة .

وأشار مدير مكتب الضرائب انيس درويش بأن نقطة العند فقط بتحصيلها لضريبة القات خلال عام 2020 م بلغت 189,647,985 ولقد تم رفدها لخزينة البنك المركزي بالمحافظة .

ولقد كرم المكتب محمد الحبشي بدرع زجاجي وشهادة تقديرية لجهوده وتفانيه في العمل وتحصيل الضريبة بانتظام ورفدها لخزينة المحافظة .

وبين انيس درويش بالأرقام ما استطاع مكتب الضرائب بمحافظة لحج وبجهود فريق العمل من الموظفين في تحصيل الإيرادات على مستوى المحافظة خلال عام 2020 م والتي جاءت على النحو التالي :

الإيرادات المركزية بلغت / 4,079,752,250

الإيرادات المشتركة بلغت /

236,121,312

الإيرادات المحلية بلغت /

13,823,979

ايرادات القات على مستوى المحافظة بلغت /

265,507,179

ووفقاً للمكتب فأن الايراد الضريبي لهذا العام كان جيد جداً من الأعوام السابقة في ظل ظروف عملية وأوضاع محلية غير مرنة ومستقرة .

وفي ختام التكريم وجه مدير مكتب الضرائب مناشدة للحكومة والسلطة المحلية بتثبيت المتعاقدين بمكتبه واقامة الدورات التدريبية وتأثيث المكتب للدور الكبير الذي يقوم به تجاه رفد البنك المركزي بمبالغ كبيرة