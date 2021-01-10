شكرا لبحثكم عن خبر لإنهاء الحرب: خط أنابيب نفطي سعودي مباشر عبر اليمن.. مقابل اتفاق أمريكي إيراني والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف دبلوماسي أمريكي سابق، عن خطوة قادمة لتمديد خط أنابيب نفطي سعودي مباشر عبر اليمن الى بحر العرب يلتف على "هرمز" مقابل اتفاق أمريكي إيراني لانهاء الحرب عبر دعم المبعوث الاممي مارتن غريفيث.

وقال نبيل خوري، نائب السفير الامريكي الاسبق في اليمن، و زميل أقدم غير مقيم في مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي، في تحليل نشره على موقع "المجلس الاطلسي"، و ترجمه "المشهد اليمني"، إن "القرن الأفريقي يوفر طريقاً مرغوباً لخط أنابيب نفط سعودي محتمل من حقولها النفطية مباشرة إلى بحر العرب ، مما يؤدي ، إذا لزم الأمر، إلى الالتفاف على مضيق هرمز".

وأوضح بأن الوصول إلى الموانئ في عدن وأرخبيل سقطرى عند مدخل البحر الأحمر أثار اهتمامًا مماثلًا لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات. هذه محطات توقف طبيعية على طول ممر الشحن من دبي إلى البحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. ويأتي هذا استكمالاً لاهتمام الإمارات ومشاركتها المتزايدين في القرن الأفريقي، وخاصة إريتريا وجيبوتي.

وأضاف: بالنظر إلى هذه الحقائق، فإن إقناع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإقناعهما بالتعاون في جهود السلام في اليمن من المرجح أن يشمل وعودهما بما يحتاجان إليه وليس ما يريدانه. من الواضح أن كلا البلدين يجب أن يكونا جزءًا من اتفاقية الأمن البحري لمضيق هرمز والقرن الأفريقي. غالبًا ما يُفترض الخوف من إيران - سواء كان حقيقيًا أو متخيلًا أو مفتعلًا - باعتباره الدافع الأول لاستخدام القوة في اليمن من قبل التحالف العربي. ويمكن لاتفاقية سلام نهائية في اليمن أن تشمل بالتأكيد اتفاقية عدم اعتداء مع جيرانها - وربما تكون إضافة منفصلة لاتفاقية داخلية بين الخصوم اليمنيين الرئيسيين.

وتابع: يجب أن يبدأ النهج اليمني الذي يشمل جميع أطراف النزاع بالتزام من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) بالسعي بنشاط إلى إنهاء الحرب، بدءًا بالتضحية بالإيرادات من مبيعات الأسلحة ثم يليها قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بالإجماع يقضي بجهد دبلوماسي منسق من أجل السلام في اليمن.

وأكد على أنه يجب أن تقود الولايات المتحدة، التي لديها قوة وحضور في الخليج أكثر من أي دولة أخرى، هذا الجهد. فبالنسبة لإدارة بايدن القادمة، فإن مثل هذا التعهد يتناسب مع التقارب المقصود مع إيران، ليس فقط لإعادة تشغيل خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن لتوسيعها إلى فهم أوسع لحل النزاع في المنطقة. و لا ينبغي أن يكون الحصول على تأييد القوى العظمى أمرًا صعبًا للغاية ، حيث لا يوجد لدى أي من أعضاء مجلس الأمن الدائمين الآخرين مصلحة قوية في اليمن وسيستفيد الجميع من شرق أوسط أكثر انسجامًا - إذا لم يكن ذلك من شيء آخر غير حماية طرق التجارة الدولية وشحنات النفط.

ولفت الى أنه ونظرًا لأن إدارة بايدن تجدد التركيز على اليمن، فإن الاتفاق على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد يعد خطوة أولى عاجلة، حيث أن التكلفة البشرية لمأساة اليمن عالية بشكل مرعب وتستمر في الارتفاع. وبالنظر إلى التوترات في الخليج ، فإن فائدة اليمن كمنطقة مواجهة ستزداد مع مرور الوقت. ويجب أن تدار محادثات السلام التي تعقب وقف إطلاق النار عن كثب من قبل إدارة بايدن. وبعد فترة وجيزة ، يجب الحصول على الموافقة من التحالف العربي، ومن خلاله، وسطاء القوة الرئيسيين داخل اليمن. وبعد محادثات السلام ، يجب تمويل خطة إنقاذ عاجلة وتنفيذها تحت رعاية المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وإذا كانت تتلاءم مع احتياجات مناطق اليمن المختلفة، يمكن أن تكون الخطة حافزًا إضافيًا للأطراف المتحاربة للتوصل إلى شروط بسرعة للاستفادة من إعادة تطوير اليمن. كما يجب أن تتضمن الخطة أيضًا عناصر الحكم الرشيد وخطة قوية لمكافحة الفساد ، والتي يمكن أن تعيد الشباب المتعلم الذين فروا من البلاد والذين ستكون خبراتهم في حاجة ماسة للمساعدة في إطلاق اليمن الجديد.

وأشار الى انه يتطلب طي الصفحة في الشرق الأوسط قيادة جديدة وإدارة ماهرة للملفات المعقدة. ويجب أن يتضمن التفاوض على علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران عدة مسارات منفصلة ولكنها ذات صلة، والتي تعتبر اليمن جزءًا أساسيًا منها. سيساعد حل النزاع اليمني على إعادة بقية أجزاء الشرق الأوسط الأكبر إلى مكانها. كما أن المشاركة النشطة من قبل الولايات المتحدة ستكون حاسمة.

ونوه بأنه سيكون لدى إدارة بايدن فرصة لتصحيح أخطاء الماضي من خلال تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وانقاذ اليمن من وضعها الحالي باعتباره أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وبين بأن إدارة ترامب لم يكن لديها اهتمام كبير في استثمار الكثير من الطاقة في إنهاء الحرب. من جانبه ، افتقر غريفيث حتى الآن إلى دعم القوة العظمى الذي يحتاجه للنجاح في مهمته. هذا هو المكان الذي يمكن أن تلعب فيه إدارة بايدن القادمة دورًا.

وبما أن حرب اليمن تتكون من ثلاثة مكونات مترابطة: داخلية وإقليمية ودولية؛ سيتطلب إنهاء الحرب استراتيجية معقدة تتعامل مع المستويات الثلاثة؛ وفقا لخوري؛ الذي يرى أنه يجب أن يضمن اتفاق السلام النهائي تقاسمًا منصفًا للموارد الطبيعية عن طريق تقويض المطالب غير المعقولة للسيطرة على الأراضي.