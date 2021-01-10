شكرا لبحثكم عن خبر "محمد الربع" يتحدث عن أعظم إنجاز للرئيس هادي في 2020 (فيديو) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - في الحلقة الثانية من البرنامج الساخر "رئيس الفضل"، شن الإعلامي محمد الربع- مقدم البرنامج- هجوم ساخر على الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والحكومة اليمنية الشرعية.

وقال الربع ساخرا: إن أعظم إنجاز حققه الرئيس هادي في عام 2020م، هو لبس الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الربع: أن الرئيس هادي لبس الكمامة ليتوقف عن الكلام ومخاطبة الشعب بما يحدث في بلادهم الممزق.

ويستنكر الكثير من المنيين صمت الرئيس هادي وعدم حديثه عن الكثير من الأحداث التي يعيشها اليمن.

ومنذ بداية يناير الجاري، بدأ الإعلامي محمد الربع بث برنامجه الساخر "رئيس الفصل" عبر موقع "اليوتيوب" لأول مرة بعيدا عن القنوات الفضائية وسيتناول كل الاطراف في اليمن.