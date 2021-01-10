شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع ٥٠ عربة ذاتية الحركة لجرحى الجيش الوطني في باقم صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت قيادة الجيش الوطني في محور آزال باقم بمحافظة صعدة، اليوم، عربات ذاتية الحركة لعدد من جرحى الجيش الوطني.



وقام قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي، بتوزيع عدد 50 عربة ذاتية الحركة لعدد من جرحى الجيش الوطني بدعم تحالف دعم الشرعية.

واكد العميد الحارثي، حرص قيادة المحور على رعاية جرحى الجيش الوطني، والتي تعد من أهم الأولويات، كواجب وطني تجاه الأبطال الجرحى الذين ضحوا بدمائهم وأطرافهم لاستعادة الشرف الوطني والكرامة الإنسانية لكل اليمنيين.