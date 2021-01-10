وزير الخارجية يطلع على انشطة ومشاريع اللجنة الدولية للصليب الاحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك خلال لقائه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن دومينيك ستلهارت، على الانشطة والمشاريع المستقبلية للجنة في اليمن، وملف الاسرى ودعم الجانب الصحي في عدن.



وتطرق وزير الخارجية وشئون المغتربين، الى أولويات الحكومة في المرحلة القادمة وما يمكن ان تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دعم ضمن أنشطتها ومشاريعها والتنسيق المشترك لتوسيع برامجها في مختلف المجالات..مثمناً الجهود الانسانية للجنة وقيادتها وطواقمها وعامليها في اليمن ودول العالم.

وأكد وزير الخارجية وشئون المغتربين، ان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي اثناء وصول الحكومة تشير التحقيقات والدلائل الى تورط مليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها في طهران بتنفيذه..مشيراً الى ان الهجوم تجاوز في تصنيفه كل جرائم الحرب باستهداف مطار مدني بما فيه من موظفين ومسافرين وعاملين.. معتبراً الهجوم محاولة لاغتيال السلام وافشال المساعي الأممية والدولية المبذولة في هذا الاتجاه، ما يؤكد للمجتمع الدولي ان مليشيا الحوثي ماضية في تنفيذ اجندة ايران لابتزاز المجتمع الدولي دون اكتراث بمعاناة الشعب اليمني.

وقدم الدكتور بن مبارك، التعازي للصليب الأحمر بمقتل ثلاثة من موظفيه في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي..متمنياً الشفاء العاجل للجرحى..معربا عن تقديره لتضحيات الصليب الأحمر واعماله الإنسانية لمساعدة الشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة وتحملهم كل صنوف المخاطر..مؤكداً حرص الحكومة على تقديم التسهيلات المساندة لاعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتسهيل أنشطتها ومشاريعها بما في ذلك دعم جهودها لاستكمال ملف تبادل الاسرى والمختطفين.

من جانبه، قدم مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العزاء للحكومة والشعب اليمني بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي..مؤكداً ان مثل هذه الاعمال لن تثني اللجنة عن القيام بواجباتها ومواصلة مهامها لخدمة الشعب اليمني.