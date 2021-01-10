شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اقرار نتيجة الاختبارات الوزارية للتعليم الفني للعام 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقرت اللجنة العليا للإختبارات بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني في اجتماعا لها، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد ربه المحولي، النتيجة العامة للاختبارات الوزارية للعام 2019-2020م.



وأشاد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني في الإجتماع الذي حضره وكيل قطاع المعايير والجودة بالوزارة الدكتور أحمد كليب، بدور القائمين على انجاح الاختبارات الوزارية..مؤكداً على أهمية بدل مزيداً من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للمساهمة في تطوير العملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية.