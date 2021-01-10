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اقرار نتيجة الاختبارات الوزارية للتعليم الفني للعام 2019-2020

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقرت اللجنة العليا للإختبارات بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني في اجتماعا لها، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد ربه المحولي، النتيجة العامة للاختبارات الوزارية للعام 2019-2020م.

وأشاد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني في الإجتماع الذي حضره وكيل قطاع المعايير والجودة بالوزارة الدكتور أحمد كليب،  بدور القائمين على انجاح الاختبارات الوزارية..مؤكداً على أهمية بدل مزيداً من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للمساهمة في تطوير العملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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