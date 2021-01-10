شكرا لبحثكم عن خبر تحذير دولي عاجل من حدوث أكبر كارثة في اليمن خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر المجلس النرويجي للاجئين من حدوث أسوأ مجاعة قد يشهدها العالم في حال إستمر الحرب وتوقف الدعم الخارجي المحدود الذي يتلقاه المواطن اليمني على شكل مساعدات انسانية.

وطالب المجلس النرويجي المجتمع الدولي للتدخل وإنقاذ الملايين في اليمن من المجاعة المحتملة، لاسيما مع قرب انتهاء العام السادس وقرب دخول العام السابع.

وشدد المجلس النرويجي على أهمية إعادة الاعمال الإنسانية الى المحافظات الشمالية خاصة إعادة عمل برنامج الغذاء العالمي بعد ان طلبت واشنطن منه تقليل أعماله فيها.