شكرا لبحثكم عن خبر بن دغر بنعى وفاة الشيخ ”سنان أبو لحوم” ويذكر أهم إنجازاته في مقاومة الإمامة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نعى مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وفاة الشيخ سنان أبو لحوم الذي وافته المنية أمس السبت، في القاهرة، بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء، وقيادته الدور الثوري التغييري وصحبه من أحرار اليمن في تصفية الإمامة السلالية العنصرية من آل حميد الدين.

‏وقال بن دغر في سلسلة تغريدات له على تويتر: إن الشيخ سنان أبو لحوم، كان رمزًا من رموز التاريخ اليمني الحديث والمعاصر، وأحد قادة الثورة البارزين، ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، وأحد بناة الجمهورية والمدافعين عن نظامها الوطني، والحريصين على وحدة اليمن، وسيادتها وعزة وكرامة أهلها.

وأضاف: "كان للشيخ سنان أبو لحوم ولرواد التغيير الأوائل شرف الإسهام في حمل لواء المقاومة ضد النظام العنصري في شمال الوطن، شيخًا متمردًا على الموروث التقليدي الذي زرعته الإمامة في عقيدة المجتمع، وجعلت منه ركنًا من أركان الدين".

‏وتابع قائلا؛ "قاد الشيخ سنان وأخيه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وأخيه الشهيد حميد الأحمر الانتفاضة القبلية في حاشد وبكيل المشهورةوالتي شكلت إحدى إرهاصات التغيير والإطاحة بالإمامةفي اليمن،بعد أن هيأ لها أحرار اليمن وثواره أسباب النصر، فكانت ثورة سبتمبر تتوبجًا لثورة 1948 وانتصارًا لشهداء 1955".

‏وقال مستشار رئيس الجمهورية، إن الشيخ "أبو لحوم" صال وجال مع قادة الثورة، محافظًا وعضوًا في مجلس قيادتها، وحكوماتها ومجالسها، وضل أحد رموز الجمهورية الذين عايشوا رؤسائها،اتفق معهم واختلف،ولكنه مع ذلك بقي محل المشورة والرأي لمكانته الكبيرة في مقاومة الاستبداد والعنصرية،وهكذا كان قومه، ورجال الثورة والجمهورية من آل أبو لحوم.

واختتم بقوله: "رحم الله المناضل الكبير الشيخ سنان أبو لحوم، فبموته في ظروف تعود فيها الإمامة لتطل بوجهها العنصري السلالي القبيح على المشهد السياسي، يتضاعف حزننا وألمنا بفقده وفقد صحبه الأوائل. غفر الله له، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذوية الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".