الزُبيدي يصدر قرارين بتعيين علي الكثيري متحدثاً رسمياً باسم المجلس ونزار هيثم عضواً في هيئة الرئاسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، اليوم الأحد، القرار رقم 3 لسنة 2021.



وقضت المادة الأولى من القرار بتعيين الأستاذ علي عبدالله سالم الكثيري متحدثاً رسمياً باسم المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقضت المادة الثانية من القرار بإلغاء أي تعيين سابق بهذا الشأن، ونشره في وسائل إعلام المجلس.

كما أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي القرار رقم 4 لسنة 2021، قضت مادته الأولى بتعيين المهندس نزار ناصر علي هيثم عضوا في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدروه.