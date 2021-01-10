العامري يشارك رجال الأمن في حملة نظافة وتحسين مدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

تنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني شارك وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير أمن ساحل حضرموت اللواء الركنسعيد علي العامري رجال الأمن في حملة نظافة وتحسين مدينة المكلا والتي انطلقت ودشنها صباح اليوم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني في كورنيش المحضار بمنطقة خلف.



وقام رجال الأمن يتقدمهم اللواء العامري بتنظيف ساحات معسكر الأمن في منطقة فوة (الإدارة العامة) بالإضافة الى الإدارات التابعة للأمن من الداخل والخارج ثم انطلقوا الى الشوارع المحيطة للمشاركة مع الجميع في حملة التنظيف ورفع كل المخلفات بشوارع وأحياء مدينة المكلا.

وأشاد الوكيل العامري بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية على تفاعلهم ومشاركتهم في هذه الحملة والتي انطلقت بتفاعل ومشاركة من مختلف القطاعات في الدولة والفرق التطوعية والشبابية وتأتي ترجمة لدعوة وتوجيهات المحافظ البحسني حاثاً الجميع على الاستمرار في العمل وتحسين جوانب النظافة بما من شأنه الحفاظ على البيئة والاسهام في إظهار مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت بمظهر حضاري جميل ورائع أمام الزائرين.

وكان محافظ حضرموت أعلن أن مدينة المكلا العام الحالي 2021م سيكون عام النهوض بالمدينة لتكون أكثر جمالاً ونظافة وانسيابية في حركة المرور داعياً مختلف المكونات والشخصيات ورؤوساء الأحياء والمواطنين الاهتمام بالنظافة باعتبارها المظهر الحضاري للمدينة واظهارها بحلة رائعة وجميلة لأن المحافظة تشهد اقبالا غير عادي للزوار والسياح والوفود الأجنبية من داخل وخارج البلد.