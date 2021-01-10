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اجتماع بعدن يقر نتيجة الاختبارات الوزارية للتعليم الفني للعام 2019-2020

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقرت اللجنة العليا للإختبارات بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني في اجتماعا لها، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد ربه المحولي، النتيجة العامة للاختبارات الوزارية للعام 2019-2020م.

وأشاد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني في الإجتماع الذي حضره وكيل قطاع المعايير والجودة بالوزارة الدكتور أحمد كليب، بدور القائمين على انجاح الاختبارات الوزارية..مؤكداً على أهمية بدل مزيداً من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للمساهمة في تطوير العملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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