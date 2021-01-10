رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح إزاء جرائم الميليشيا بحق المدنيين في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية باتخاذ موقف واضح إزاء جرائم ميليشيا الحوثي الحوثي في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه، مساء السبت، بمحافظ تعز نبيل شمسان، إن "جرائم الحرب والانتهاكات الوحشية التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها واخرها ما يجري في منطقة الحيمة بمحافظة تعز، يجعل الشعب اليمني أكثر عزيمة وإصرار على وضع حد لهذه الجرائم واستكمال استعادة الدولة"، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأضاف أن "هذه الجرائم الوحشية بما في ذلك عمليات القتل للأطفال والنساء والمدنيين والاعتقالات العشوائية وتفجير المنازل والتهجير القسري للمواطنين لن تسقط بالتقادم وسيدفع مرتكبيها ثمن جرائمهم"، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية "باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الجرائم والانتهاكات وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج ما شجع المليشيات الحوثية على التمادي في جرائمها على المدنيين العزل".

واستمع عبدالملك من محافظ تعز الى "تقارير حول جرائم المليشيات الحوثية وحصارها وقصفها لمنازل المواطنين والمزارع بالصواريخ والمدفعية وترويع الآمنين وقتل الاطفال والنساء واختطاف العشرات من الأبرياء"، مشيرا الى "الأوضاع الخدمية والتنموية والعسكرية وخطط السلطة المحلية للتعامل معها والدعم المطلوب من الحكومة".

وحث رئيس الوزراء قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز على "مضاعفة جهودها لخدمة المواطنين، والتحرك في جميع المستويات لحماية المدنيين" مؤكدا دعم ومساندة الحكومة لكل الاعمال الهادفة الى تخفيف معاناة المواطنين".

وبعد ثلاثة أيام من الاجتياح، تمكنت ميليشيا الحوثي من السيطرة على عزلتي الحيمة العليا والحيمة السفلى بمديرية التعزية، شمال شرقي مدينة تعز، إثر حملة شنتها واسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ومختطفين بينهم نساء وأطفال.