"المشتركة" تفشل تسللا للمليشيا الحوثية في التحيتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كسرت القوات المشتركة، مساء السبت، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية وأخمدت مصادر نيران استهدفت قرى آهلة بالسكان جنوب الحديدة غربي اليمن، والتي تأتي ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار وجرائمها بحق المدنيين.



وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيات التابعة لإيران، دفعت بالعشرات من عناصرها لمحاولة تسلل صوب مزارع وتباب قريبة من خطوط التماس في قطاع منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، وباءت بالفشل.

مؤكداً أن تحركات المليشيات المتسللة بين المزارع الكثيفة المحاذية لخط زبيد كانت مرصودة لحظة بلحظة وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

كما أكد مصرع وجرح عدد من المتسللين وإجبار البقية على الفرار، فيما ارتقى أحد أبطال القوات المشتركة شهيداً وأصيب ثلاثة آخرون.

ولفت أن المليشيات فتحت نيران رشاشاتها على قرى آهلة بالسكان جنوب شرق الجبلية، ضمن جرائمها بحق المدنيين، الأمر الذي أثار الهلع لدى الأهالي خصوصاً الأطفال والنساء.

مشيراً إلى أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في الجبلية سارعت إلى إخماد مصادر النيران.

يشار إلى أن القوات المشتركة أخمدت، أمس، تحركات مكثفة للمليشيات الحوثية شملت مختلف قطاعات مدينة ومحافظة الحديدة، وكبدتها خسائر بشرية ومادية