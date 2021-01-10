انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مطار عدن الدولي

المنامة - ياسر ابراهيم - هز انفجار عنيف، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بالقرب من مطار عدن الدولي، في مديرية خور مكسر شرقي العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن عبوة ناسفة انفجرت وسط حي العريش قرب مطار عدن الدولي، وسمع دويها في المدينة، دون تسجيل إصابات بشرية.



وأضافت المصادر أن العبوة وضعت في صندوق ورقي وانفجرت في مساحة فارغة لكن دوي الانفجار أدى إلى تضرر نوافذ المنازل المجاورة.



وفي 30 ديسمبر الماضي استهدف هجوم صاروخي مطار عدن الدولي لحظة وصول الحكومة من الرياض، وأسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة 109 وفقا لآخر الاحصائيات الرسمية.

