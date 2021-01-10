وكيل حضرموت المساعد يطلع على مشروع توفير الحقيبة المدرسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، على مشروع توفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية، وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.



وتعرف الوكيل السعيدي من مدير مكتب الائتلاف بوادي حضرموت طارق الجابري، على تدخلات المشروع الذي يهدف إلى توزيع 20 ألف حقيبة مدرسية بمحافظات لحج والضالع وأبين وحضرموت ومأرب والمهرة..مشيرا إلى أن المشروع يستهدف خمس مديريات بوادي حضرموت هي العبر وحريضة والقطن وتريم والسوم من خلال توزيع ألفان و420 حقيبة.

وثمن السعيدي خلال لقائه فريق من ائتلاف الخير للإغاثة، تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمختلف المجالات بمديريات الوادي والصحراء، مشيداً بدوره في التخفيف من معاناة المواطنين.