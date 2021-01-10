شكرا لبحثكم عن خبر بعد منعها قبل عدة أيام.. السماح بمرور هذه السلعة اليمنية إلى السعودية عبر منفذ الوديعة (وثيقة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - سمحت السلطات الأمنية والجمركية في منفذ الوديعة بالمملكة العربية السعودية بدخول العسل الى الاراضي السعودية ابتداءا من مساء امس السبت .

وحصل " المشهد اليمني" على تعميم جديد يفيد بالسماح من مساء السبت بدخول العسل إلى السعودية بكميات شخصية وتجارية.

وقال مصدر بمنفذ الوديعة أن عبور المسافرين الداخلين الى السعودية والخارجين يسير بشكل طبيعي بدون اي معوقات او زحام تزامناً مع كما كان في السابق وإلغاء اي قرارات من قبل.

ونوه المصدر أنه لم يصدر اي قرار بتمديد التخفيض الجمركي منذ انتهاء التخفيض قبل 9 ايام.

وكانت السعودية قد أعلنت قبل عدة أيام بمنع دخول العسل اليمني إلى المملكة.