شكرا لبحثكم عن خبر مقتل شخص مدني في إنفجار بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي مواطن يمني، مصرعه جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مروره على الخط الدولي بمديرية الوادي شمالي محافظة مارب. وبحسب مصادر محلية، فإن عبوة ناسفة انفجرت على الخط الدولي بين مدينة مارب ومنطقة صافر أثناء مرور سيارة نقل متوسطة (دينا). وأسفر الانفجار عن وفاة سائق السيارة ويدعى (علي شويلان) ، وتكررت زراعة العبوات الناسفة على الخط الدولي بين مارب ومنطقة صافر خلال الأشهر الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين.

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