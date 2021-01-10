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يزيد بن سلمان - شبوة - وفاة فنان يمني شاب في دولة الكويت

اعلن مساء السبت عن وفاة الفنان الشاب ابن محافظة حضرموت عمر الدقيل في دولة الكويت الشقيقة.

ونعى الفنان عوض بن ساحب وعدد من فناني حضرموت الدقيل مؤكدين أن الساحة الفنية اليمنية خسرت صوتا شابا وملحنا مبدعا أثرى الساحة الفنية بعدد من الأعمال .

يذكر أن من اشهر اعمال الدقيل الفنية قيامه بتحويل اغنية ام كلثوم انت عمري الى اغنية بالشرح الحضرمي وحقق نجاحا واسعا وشهره عربية كما له عدد من الأعمال ويحظى بشهرة واسعة في دولة الكويت الشقيقة.