كيف مثلت ميليشيا الحوثي بجثث أبناء الحيمة بتعز ووصفتم بألفاظ نابية

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يزيد بن سلمان - شبوة - تظهر الأيام في كل مرة حقد ميليشيا الحوثي وخبثها على الشعب اليمني بصورة لا تحتمل ولم يسبق إليها أحد قبل الميليشيا.

وأظهر مقطع فيديو مصور كيف مثلت ميليشيا الحوثي بجثث قتلى أبناء منطقة الحيمة والأوصاف التي وصفتهم بها بما يؤكد حقيقة مشروعها التكفيري والارهابي.

وبحسب الفيديو فإن عناصر ميليشيا الحوثي المسلحين قامو بالتمثيل بجثث أبناء منطقة الحيمة ورموهم بأسوأ وأقبح الألفاظ.

واتهم عناصر ميليشيا الحوثي قتلى منطقة الحيمة بالكفرة والمرتزقة وغيرها من الألفاظ النابية بالاضافة إلى الضحك على جثثهم والفرح بجريمهتم.

وأكلمت ميليشيا الحوثي الارهابية سيطرتها على منطقة الحيمة بمحافظة تعز بعد أن عاثت فيها فسادا واركتبت فيها جرائم مروعة بحق المدنيين.

وقالت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي أكملت السيطرة على منطقة الحيمة في تعز بعد هجوم استمر ثلاثة أيام استخدمت فيه جميع أنواع الأسلحة الخفيفية والثقيلة والمتوسطة.

وأكدت المصادر سقطوط عشرات القتلى والجرحى من الدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال.

وبحسب المصادر فإن الميليشيا فجرت منازل مواطنين مناهضين لها وأعتقلت العشرات من الشباب ووصفت مناوئيها بـ"الدواعش" .

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