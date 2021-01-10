شكرا لبحثكم عن خبر وصول 24 صيادا يمينا بعد احتجازهم 3 أشهر في دولة ارتيريا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفرجت السلطات الإريترية، عن 24 صيادا يمينا، بعد احتجازهم 3 شهور في سجون البلاد.

وقالت وكالة سبأ "بسختها الحوثية" مساء اليوم السبت، إن 24 صيادا كانوا محتجزين في السجون الإريترية وصلوا إلى مركز الإنزال السمكي بمنطقة الخوبة في محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مدير مركز الإنزال السمكي في حكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها محمد هاشم قوله إن الصيادين الذين وصلوا على متن عدد من القوارب "تم اعتقالهم من داخل المياه الإقليمية اليمنية قبل ثلاثة أشهر".

وأدان المسؤول الحوثي ما سماها "اعتداءات السلطات الإريترية المتكررة بحق الصيادين في السواحل اليمنية".

ودعا هاشم "المنظمات الدولية إلى وضع حد للممارسات التعسفية ضد الصيادين في السواحل اليمنية وحرمانهم من مصدر دخلهم".