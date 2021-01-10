آخر مستجدات إنتشار كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنة العليا لمواجهة كورونا، مساء السبت، عن تسجيل حالتي شفاء جديدة من فيروس كورونا في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية على "تويتر": إنها لم تسجل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات اللجنة، فقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة حتى مساء السبت، (2104) منها (610) وفاة و(1407) تعافي، ولا تشمل هذه الاحصائيات مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.