شكرا لبحثكم عن خبر أخصائي كلى يحذر اليمنيين من القيام بهذا الأمر في جلسات القات فقط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا أخصائي الكلى والمسالك البولية الدكتور عبدالصمد السنباني جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية.. وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الكلى والمسالك البولية في فصل الشتاء.

واكد السنباني انه يجب على كل شخص شرب لترين من الماء بشكل يومي”، مؤكداً أهمية توزيع هذه الكمية على مدار اليوم وليس في توقيت واحد.

وأضاف السنباني في تصريح صحفي –للمجلة الطبية_ “هناك من يعتقد بأن كمية الماء التي يتناولها أثناء جلسات القات كافية وهذا إعتقاد خاطئ ولا يساعد على عمل الكلى بشكل منتظم لأن الجسم بحاجة للمياه طوال اليوم.

ونبه الدكتورالسنباني المواطنين ممن يستغنون عن شرب الماء والاكتفاء بتناول بعض السوائل الساخنة مثل الشاي والقهوة خاصة في فصل الشتاء.. إلى أن هذا السلوك يمثل خطرا على صحة وعمل الكلى، وقال.. “تناول هذه المشروبات تجعل الشخص لا يشعر بالظمأ لكنه يعرض الكلى للخطر ويساهم في تكون الحصوات”.

كما شدد على ضرورة تجنيب الأطفال وكبار السن التعرض للأجواء الباردة خاصة في الصباح الباكر حفاظا على صحتهم، وحتى لا يتعرضوا للأمراض المرتبطة بموسم البرد والصقيع.