شكرا لبحثكم عن خبر خلال ساعات فقط ...ثلاث جرائم ومقتل 5 اشخاص في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تزايدت الجرائم بشكل غير مسبوق في محافظة مأرب خلال ساعات فقط في مؤشر خطير على انفلات امني يرى مراقبون وقوف مليشيات الحوثي خلف بعض عمليات الانفلات الأمني بالمحافظة .

حيث شهدت محافظة مأرب، ثلاث جرائم قتل منفصلة، أودت بحياة خمسة أشخاص، وإصابة آخر.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحاً قبلياً من أبناء محافظة الجوف، يدعى علي صالح نديلان، هاجم منشأة غاز مأرب، مساء الجمعة، وحاول اقتحامها ودخولها، في وقت لم يكن فيها أي دوام. وفقا لموقع "الشارع."

وأوضحت المصادر، أن حراسة المنشأة حاولت منعه من الدخول، وقام على الفور بإطلاق النار بشكل مكثف على خزانات الغاز، ما أسفر عن مقتل قائد أمن حراسة المنشأة، النقيب عبد السلام الحاشي.

في سياق منفصل، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق الدولي الرابط بين محطة بن معيلي ومنطقة صافر، بشاحنة نقل متوسطة، بالقرب من نقطة الراكة في مديرية الوادي، وفق ما أوردته المصادر

وأفادت المصادر، أن انفجار العبوة الناسفة أسفر عن مقتل سائق الشاحنة ويدعى علي سالم شويلان، وإصابة مواطن آخر كان برفقته.

إلى ذلك، ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، مساء الجمعة، القبض على مواطن بعد نصف ساعة من ارتكابه جريمة قتل ثلاثة أشخاص من أسرته، هم والده وشقيقه وابن عمه.

وقالت المصادر، إن ظروف جريمة قتله لأقاربه لاتزال غامضة، ولم يصدر عن السلطات المحلية والأمنية في المحافظة أي توضيح حول الثلاث الوقائع حتى مساء أمس.