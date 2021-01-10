شكرا لبحثكم عن خبر بوفاة عقيد في الإستخبارات العسكرية.. ارتفاع قتلى الهجوم على مطار عدن الدولي الى 28 والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

وفي ضابط برتبة عقيد في جهاز الاستخبارات السبت، متأثرا بإصابته في تفجيرات مطار عدن جنوبي البلاد، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 28 شخصا.

وبحسب موقع "سبتمبر نت" فإن"الجهاز المركزي للأمن السياسي (الاستخبارات الداخلية) نعى استشهاد العقيد محمد عبدالولي صالح مقبل، متأثراً بإصابته جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف رئيس وأعضاء الحكومة في مطار عدن الدولي".

وبهذا يرتفع عدد قتلى تفجيرات مطار عدن رسميا إلى 28، وكانت الحكومة أعلنت، الثلاثاء، ارتفاع ضحايا تفجيرات مطار عدن إلى 27 قتيلا و108 جرحى.

وتتهم الحكومة مليشيا الحوثي الانقلابية بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مطار عدن في 30 ديسمبر الماضي، بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة.