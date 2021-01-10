محافظ حضرموت يدشن خطة الإجراءات والتدخلات لتحسين مدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بكورنيش المحضار بخلف بمدينة المكلا، خطة الإجراءات والتدخلات لتحسين مدينة المكلا.



وتهدف الخطة التي اعتمدت لمدة 3 أشهر، تعقبها تدخلات أخرى بهدف تحسين المظهر العام للعاصمة المحافظة، حيث سيتم توزيع المدينة إلى مربعات وإضافة جوانب جمالية وإزالة العشوائيات وإشراك المجتمع والفرق الشبابية في حملات النظافة والتحسين.

وأكد المحافظ البحسني أهمية الخطة في تحسين مدينة المكلا وإظهارها بمظهر جمالي يليق بها بوصفها عاصمة للمحافظة، مشيراً إلى أن الخطة التي تستمر 3 أشهر ستعقبها خطة تدخلات أكبر ستستمر حتى نهاية العام، داعياً اللجان المجتمعية والقطاع الخاص والفرق التطوعية الشبابية إلى المشاركة الفاعلة في هذا العمل الكبير.

وأعلن محافظ حضرموت عن جائزة ستمنحها السلطة المحلية بالمحافظة لأفضل مدينة وأفضل الأحياء نظافة نهاية العام، موجهاً السلطة المحلية بالوادي والصحراء والسلطات المحلية بالمديريات باعتماد خطط مماثلة للنظافة والتحسين لإظهار جميع المدن أكثر جمالاً ونظافة، كما وجه بمراقبة أعمال التحسين والنظافة، وفرض غرامات على الأشخاص والجهات غير الملتزمة، داعياً كافة وسائل الإعلام بإبراز هذه التدخلات ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة والمشاركة في تحسين المدن.

وتشمل خطة تحسين مدينة المكلا، التدخلات في مجالات إزالة العوائق والعشوائيات من الشوارع العامة، وإقامة أرصفة جديدة وإلزام المحلات بالرصف، وتأهيل المتنفسات العامة، ودورات المياه، وإلزام المخالفين بالصيانة، وتحسين النظافة في الشوارع العامة والاحياء السكنية، وتنظيم التشجير في مداخل ومخارج المدينة، والشوارع الرئيسة، وتنظيم الجولات وتنظيمها وتزيينها، وتنظيم حركة المرور داخل المدينة للمركبات وباصات النقل، وتنظيم مواقف السيارات في الشوارع العامة ومنع الوقوف الخاطئ، إلى جانب تنظيم ونقل المحلات الشعبية المخالفة، وصيانة الأرصفة القائمة، وطلاء البردورات، وصيانة الطرق الاسفلتية داخل المدينة ومداخلها، وصيانة الإنارة القائمة داخل المدينة ومداخلها والمتنفسات، وعمل الإشارات المرورية والأرصفة واللوائح المرورية، وعمل عدد من المجسمات الجديدة وصيانة المجسمات القائمة، وكذا نقل الورش والمعارض المخالفة من داخل المدينة، وتفعيل قانون البناء والشروط العامة.

في سياق متصل، تفقد محافظ حضرموت سير الأعمال الجارية في رصف الشوارع الداخلية لكورنيش المحضار بمنطقة خلف بمدينة المكلا.

حضر التدشين، رئيس وأعضاء لجنة تحسين المدينة، وعدد من الوكلاء والمسؤولين بالمحافظة ومديرية مدينة المكلا.