شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف مدفعي لقوات الجيش على مواقع المليشيا جنوب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

الخليج 365 ـ مأرب

استهدفت مدفعية القوات الحكومية المسنودة بأبناء القبائل، مساء السبت 9 يناير/ كانون الثاني 2021، مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية جنوبي مأرب.



وبينت مصادر عسكرية، بأن القوات الحكومية وأبناء القبائل بجبهة جبل مراد دكت متاريس وتجمعات لعناصر مليشيات الحوثي بمديرية الرحبة بمدافع هاون.

ويأتي هذا بعد ساعات من اشتباكات بين القوات الحكومية المسنودة بالقبائل من جهة، وعناصر مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من جهة أخرى، بمواقع الوشل وقريضة بجبهة جبل مراد