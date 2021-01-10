حملة حوثية تستهدف قرية المشاخرة في الحداء بذمار وسقوط ضحايا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

الخليج 365 ـ ذمار

قالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي، نفذت منتصف ليل السبت/ الأحد حملة مسلحة ضد أهالي قرية "المشاخرة" في مديرية الحداء، شرقي مدينة ذمار.

وذكرت المصادر، أن ميليشيا الحوثي تفرض حصاراً خانقا على قرية المشاخرة، عقب قصف عشوائي قامت به بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على منازل المواطنين في القرية، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الأهالي.

وبينت المصادر أن مليشيا الحوثي استقدمت قرابة 15 طقماً عسكرياً ومدرعات، بحجة عدم التزام الأهالي في قرية المشاخرة بتوجيهات فرضتها عليهم قيادة المليشيات بالمحافظة بشأن عقد صلح قبلي مع قرية مريد التي يخوضون معها حرب قبلية منذ منتصف العام 2019 وحتى اللحظة، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال.

وأكدت المصادر أن الميليشيا اعتقلت سبعة من أهالي القرية فجر اليوم الأحد من مزارعهم "مزارع القات" بعد نهبها وقلعها، ونقلت المختطفين إلى جهة مجهولة.

وبحسب المصادر لاتزال الميليشيات تحاصر القرية حتى لحظة نشر الخبر وتقوم باعتقال كل من يدخل أو يخرج منها