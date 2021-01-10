انفجار عبوة ناسفة في حي العريش بمدينة عدن ولا إصابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

الخليج 365 ـ عدن

انفجرت عبوة ناسفة وسط حي العريش المكتظ بالسكان قرب المطار الدولي الدولي شرقي مدينة عدن، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد.



وأوضحت مصادر محلية إن الانفجار أسفر عن وقوع أضرار بسيطة في المنازل المجاورة فيما لم يصب أحد من الأهالي بجروح.

وأضافت أن دوي انفجار عنيف سُمع في أرجاء متفرقة من حي "العريش" بمدينة خورمكسر.

وبحسب المصادر، اتضح لاحقًا أنه كان ناتجًا عن انفجار عبوة ناسفة وضعت في صندوق ورقي وسط عدد من المنازل.

هذا ولم يسفر الانفجار عن سقوط جرحى، إذ انفجرت العبوة في مساحة فارغة لكن دوي الانفجار أدى إلى تضرر عدد من نوافذ المنازل المجاورة