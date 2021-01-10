 البحسني ينعي الفنان الحضرمي الشاب عمر أحمد الدقيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الفنان الحضرمي الشاب عمر أحمد الدقيل، المغترب بدولة الكويت الشقيقة.

وأثنى المحافظ على دور الفنان الشاب الدقيل إبن مدينة الحامي بمديرية الشحر، في نشر الأغنية الحضرمية في دول الخليج، والذي عرف بعذوبة صوته و إجادته لجميع ألوان الطرب والغناء الحضرمي، وأعجب بصوته كبار الفنانين، وكان - رحمه الله- يشدو بأجمل الأغنيات، ممثلا رسول سلام ومحبة لحضرموت وللوطن.

ورفع محافظ حضرموت، بهذا المصاب الجلل أصدق تعازي قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لأسرة وذوي وأصدقاء ومحبي الفقيد داخل الوطن وخارجه، سائلا المولى تعالى أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله و إنا إليه راجعون.