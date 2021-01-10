شكرا لبحثكم عن خبر لملس يشدد على ضرورة حماية ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة في عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - شدد محافظ عدن، أحمد حامد لملس، على ضرورة حماية الممتلكات الخاصة بالمواطنين والممتلكات العامة من العبث والبسط من قبل السماسرة والمستهترين.

وأكد لملس، خلال ترؤسه اجتماعاً لمدراء عموم المديريات، السبت، على أهمية دور مدراء المديريات في هذا الجانب، وعدم التهاون أو التراخي فيما يخص الاعتداء على ممتلكات المواطنين وممتلكات الدولة.

وأشار لملس، خلال الاجتماع الذي شارك فيه مدراء عموم الأشغال العامة والطرق، وصندوق النظافة والتحسين، والمياه والصرف الصحي، ومستشار المحافظ لشؤون المديريات عبد الحكيم الشعيبي، إلى أن هناك تكراراً لافتاً لبعض الأعمال المخلة بالأمن والسكينة في العاصمة “لذا يجب متابعة الجهات الأمنية في مديرياتكم على تعقب مرتكبيها وضبطهم”.

ووجه لملس باستمرار جهود إزالة العوائق والعشوائيات، وعدم التعامل مع أي عقود في الأراضي العامة.

واستعرض مدراء المديريات، في اجتماعهم الدوري، تقاريرهم التي تضمنت رصداً لمُجمل الأنشطة المنفذة من قبلهم خلال الأسبوعين المنصرمين، وكذا أبرز المشكلات والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات الكفيلة بمعالجتها.

وتم التطرق إلى مشكلة تكرار طفح المجاري في بعض المديريات ومناقشتها، وأقر سرعة توزيع سيارات الشفط على المديريات حتى يتم اتخاذ المعالجات الناجعة للمشكلة.

كما ناقش الاجتماع مشكلات انقطاع المياه في بعض المديريات، والنظافة والمدارس المحتلة من بعض المواطنين، وعدد من المشكلات الأخرى.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لوضع تصور بمعالجة مشكلة الشارع المؤدي إلى منطقة بئر فضل.