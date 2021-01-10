شكرا لبحثكم عن خبر برعاية ”المشاط”.. حكومة ”بن حبتور” تلتزم بحل وحيد أمام موظفي الدولة بصنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، والتي يترأسها عبد العزيز بن حبتور، التزمت بحل وحيد أمام موظفي الدولة بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن العمل بلا مرتبات أصبح الحل الوحيد الذي اكتفت حكومة المليشيا التي يترأسها بن حبتور، بتقديمه للموظفين.

واشارت المصادر الى أن ذلك الحل الوحيد الذي جاء برعاية المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى، والذي اعتذر وعبر عن أسفه بل وفشله في صرف مرتبات الموظفين.

و وجهت المصادر تحذيرا للمليشيا من الاستمرار في اقامة الدورات الطائفية للموظفين وإقامة الاحتفالات والصور الاعلانية في الشوارع لصرعاها، بصرف المليارات على حساب تجويع الموظفين، من غضب مفاجئ يقتلعها بأي لحظة.

وتصرف المليشيا مرتبات لمن قامت بتوظيفهم بشكل شهري، مقابل تجويع موظفي الدولة الاساسيين وتدمير الجيش والامن اليمني الاساسي ايضا.

وتسبب اعتذار المشاط عن صرف نصف مرتب كل ثلاثة أشهر لموفي الدولة في ظل انهيار الريال اليمني، بأسوأ أزمة إنسانية، أدنى ذلك حملة التهجير القسري للمواطنين اليمنيين والذين أغلبهم موظفين منقطعة رواتبهم منذ سبتمبر 2016، من منازلهم بصنعاء، على خلفية تأخير الايجارات و وجود المستأجرين البدلاء من مشرفي المليشيا والذين يدفعون مبالغ كبيرة.