شكرا لبحثكم عن خبر من خلال تخفيض المهور...مليشيا الحوثي تستقطب الشباب للقتال والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تعمد مليشيات الحوثي إلى حيل كبيرة دوما للتجنيد ومن اخر الحيل لمليشيات الحوثي قيامها بتشكيل م لجان تقوم باستقطاب الشباب للقتال في صفوفها عبر إقرار وثائق تخفف من مهور النساء في سياق سعيها لكسب تعاطفهم واستدراجهم إلى معسكرات التدريب و التعبة .

فقد ذكرت مصادر ان المليشيات شرعت قبل أيام في توزيع وثيقة جديدة تحدد مهر الزواج بمبلغ يصل إلى 500 الف ريال أي 900 دولار على العشرات من المشائخ والأعيان في صنعاء وريفها وتقول المصادر القبلية ان توجيهات صدرت من زعيم الانقلابيين لإتباعه حضتهم على إعداد وثيقة عاجلة تحدد المبلغ المخصص للزواج وترغم الأسر في مناطق سيطرتهم على الالتزام بمضامينها أثناء تزويج بناتهم .

وتهدد المليشيات في وثيقتها الجديدة كل من يخالف من الأسر والأهالي ما نصت عليه الوثيقة بانه سيجبر بقوة السلاح بتزويج ابنته بمهر اقل من المبلغ الذي حددته تلك الوثيقة او من دون دفع أي مهر .

وادعت وسائل إعلام حوثية ان حفل الزفاف الجماعي الضخم الذي أقامته المليشيات من أموال الزكاة خصص للفقراء ودوي الإعاقة, وكذبت مصادر مطلعة تلك الرواية وأكدت ان ما نسبته 96% من إجمالي من شملهم حفل الزواج هم مقاتلو المليشيات وجرحاها العائدون من الجبهات .

وأشارت المصادر الى ان الجماعة وخشية من الغضب الشعبي ضد مشاريعها العنصرية ادرجت ما نسبته 5% من شريحة الفقراء والمساكين و المهمشين في قوائم العرس الذي اشرف على تنظيمه زعيم الانقلابيين.