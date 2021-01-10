ميليشيا الحوثي تفرض إجراءات أمنية مشددة بشكل مفاجيء في صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - فرضت ميليشيا الحوثي اليوم السبت إجراءات أمنية مشددة في صنعاء بصورة مفاجأة.

وقال مراسل المشهد اليمني أن ميليشيا الحوثي فرضت إجراءات أمنية مشددة في مداخل صنعاء وشوارعها الرئيسية.

ونصبت الميليشيا نقاط عدة في شوارع صنعاء الرئيسية ومداخلها وتجري فيها تفتيشات مشددة لجميع المواطنين.

ولم يتنسى حتى الان معرفة السبب الرئيس لاجراءات الميليشيا المفاجأة غير أن هذه التشديدات تعبر عن أزمة داخلية تعيشها الميليشيا.

وتسببت اجراءات الميليشيا بزحام شديد عند نقاط التفتيش الامر الذي أعاق حركة المواطنين وعطل أعمالهم.

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