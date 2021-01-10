الحوثيون يدينون العقوبات الامريكية ضد ”الفياض”

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يزيد بن سلمان - شبوة - أدان الجناح السياسي للحوثيين، اليوم السبت، العقوبات الامريكية ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض؛ في إدانة متأخرة تدل دلالة واضحة على الارتباط العضوي بالمشروع الايراني لكافة المليشيات من صنعاء الى العراق الى لبنان، في سياق مشروع ما يسمى بـ"الهلال الشيعي"، الذي سبق وان كشفت عنه المخابرات المصرية قبل سنوات.

وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان مقتضب، إن هذه العقوبات، "لن تؤثر على إرادة الشعب العراقي في تحرير وطنه وإخراج القوات الامريكية المحتلة"، في تناقض واضح للحديث عن إرادة الشعب التي انتهكها الحوثي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، فالح فياض، متّهمة له بالتورّط في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

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