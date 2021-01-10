شكرا لبحثكم عن خبر مصير مجهول لمهاجرين يمنيين في أمريكا الجنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن عدة مهاجرين يمنيين تم القبض عليهم رفقة مهرب عربي في أمريكا الجنوبية، لايزال مصيرهم مجهول منذ أشهر.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الشرطة الفيدرالية في البرازيل، في أكتوبر الماضي، عن ضبط مهرب آخر للبشر، كان ينقل تسعة مواطنين يمنيين باتجاه الحدود الجنوبية الأمريكية؛ وفقا لما أفاد به المركز الأمريكي لدراسات الهجرة.

و اعتقلت الشرطة البرازيلية حسين محمد صبيح، حامل الجنسية المصرية_ اللبنانية، في مدينة أسيس البرازيل الحدودية بين البرازيل وبيرو وبوليفيا، في ولاية أكري البرازيلية، وبرفقته تسعة مهاجرين يمنيين زُعم أنه كان يقوم بتهريبهم.

يأتي ذلك في سياق، ما خلفته الحرب الناتجة عن انقلاب مليشيا الحوثي، منذ ما يقارب سبع سنوات، من مآس إنسانية، دفعت مئات الالاف من اليمنيين الى الهروب من جحيمها بحثا عن لقمة العيش.