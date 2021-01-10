شكرا لبحثكم عن خبر بعد ”نشوان الحميري”.. مليشيا الحوثي تواصل تغيير أسماء القاعات الدراسية بجامعة عمران والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اجرت المليشيا الحوثية عملية تغيير لأسماء القاعات الدراسية في جامعة عمران الواقعة تحت سيطرتها، بأسماء قيادات حوثية قتلوا في حربها لاستعادة النظام الأمامي .

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن رئاسة جامعة عمران والتي اطلع عليها "المشهد اليمني" أسماء قيادات حوثية سلالية لقوا حتفهم أثناء قتالهم بصفوف المليشيا.

وبحسب الوثيقة الموقعة تحت إسم القيادي الحوثي الدكتور خالد الحوالي والمعين مؤخرا رئيسا لجامعة عمران من قبل المليشيا والذي قام بإطلاق إسم صالح الصماد والذي كان يشغل رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى والذي قتل في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة تم إطلاق اسمه على القاعة الكبرى في كلية التجارة والاقتصاد بخمر التابعة للجامعة.

كما تم إطلاق إسم القيادي الحوثي محمد الزعرور على اسم القاعة 17 في كلية التربية والعلوم التطبيقية واسم القيادي الحوثي عبد المجيد فولة على اسم قاعة في كلية الطب والعلوم الصحية واسم القيادي الحوثي مجد الدين القطاع على اسم قاعة في كلية الطب والعلوم الصحية أيضا .

وفي وقت سابق، قامت المليشيا بتغيير اسم قاعة نشوان بن سعيد الحميري، بكلية التربية، باحد اسماء قتلاها.

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