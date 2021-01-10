شكرا لبحثكم عن خبر في نفس توقيت انشاده بالبصرة.. شاهد الحوثيون يرددون النشيد الايراني في صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرفع النشيد الوطني الإيراني داخل صنعاء في إحدى الفعاليات المقامة بذكرى مصرع المدعو قاسم سليماني.

ويظهر الفيديو لحظة عزف النشيد الإيراني من قبل مليشيا الحوثي حيث يقفون احتراما لنشيد الدولة التي أوجدت المليشيا وتدعمها وتقودها.

وأثار هذا المشهد حالة الغضب بين اليمنيين الذين دمرت بلادهم بسبب إيران ومليشياتها في استفزاز جديد للشعب اليمني من قبل المليشيا الإيرانية في اليمن.

وتداولت وسائل الاعلام ترديد النشيد الايراني في البصرة بالعراق في نفس وقت ترديده في العاصمة اليمنية صنعاء , في إشارة الى إن النفوذ الإيراني في اليمن صار كالنفوذ الإيراني بالعراق بفضل الولاء الحوثي الشديد لطهران وتعزز أكثر مع وصول إيرلو إلى صنعاء قبل أشهر قليلة.

وكانت المليشيا الحوثية قد أحيت ذكرى مصرع قاسم سليماني في جامع الصالح بحضور السفير الإيراني لدى المليشيا حسن إيرلو.

وعلقت المليشيا الحوثية صور الصريع سليماني في معظم شوارع العاصمة صنعاء وبأحجام كبيرة لم ترفع مثلها حتى للقيادات الحوثية.