شكرا لبحثكم عن خبر اتلاف رؤوس صاروخية حوثية في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت إحدى الفرق التابعة لمشروع مسام من تنفيذ عملية إتلاف وتفجير لعدد من الرؤوس الصاروخية والألغام التي خلفتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في إحدى سواحل مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وقال المهندس سامي حيمد قائد الفريق 26 مسام أن عملية الإتلاف التي نفذها فريقه اليوم تم التخلص بواسطتها من كمية الألغام وعدد من الصواريخ التي تزن (500) كليو غراما بعد أن تم انتشالها وتفكيكها من المناطق السكنية في محافظة الحديدة.

وأضاف المهندس حيمد، أن الألغام والرؤوس الصاروخية التي تم تحويها إلى عبوات ناسفة كانت مزروعة في الطرقات العامة والفرعية التي تؤدي إلى المدن والقرى السكنية في المحافظة.

وشكلت الألغام والصواريخ والعبوات الناسفة المزروعة في مختلف مناطق الحديدة والساحل الغربي كابوس يؤرق حياة المواطنين ويحرمهم من الحياة بأمان.