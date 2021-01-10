شكرا لبحثكم عن خبر توقيع اتفاقية بين سبأفون للهاتف النقال وشركة PROTEI والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت الشركة اليمنية للهاتف النقال - سبأفون – SABAFON عن توقيع إتفاقية مع شركة PROTEI وذلك لتزويد شركة سبأفون ببعض الأنظمة والصيانة والدعم لها.

وقال المدير العام التنفيذي لشركة سبأفون، المهندس / فهد عبدالوهاب ثابت العريقي : " نحن سعداء للغاية بتوقيع هذه الإتفاقية مع شركة PROTEI، وهي شركة تجمعنا بهم رؤية مشتركة في إنشاء بنية تحتية لأنظمة التراسل والخدمات المضافة و تقديم خدمات رائدة في سوق الاتصالات في اليمن الذي يشهد نمواً وتطويراً مضطرداً ".

وأضاف المهندس فهد العريقي " إننا نتطلع الى إضافة مزايا عديدة في العالم الرقمي و بالأخص في مجال الإتصالات و التي تقدمها مثل هذه الإتفاقيات "

وتعتبر شركة PROTEI من الشركات العالمية التي تزود شركات الإتصالات بالخدمات المضافة VAS.

الجدير بالذكر أن هذه الإتفاقية ستعزز من العلاقه القوية بين كلا الشركتين والتي تصب جُل إهتمامهما على تحسين الخدمة والرقي بالخدمات وعمل نقله نوعية في مجال الاتصالات.

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