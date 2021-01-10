تصميم مركبة تعمل بالطاقة النظيفة في جامعة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - نجح طلاب في كلية هندسة جامعة عدن من تصميم مركبة تعمل بالهواء المضغوط بدلا عن الوقود.

ووفقا لمصادر إعلامية فقد نجح المهندسون صايل الجبيري، وسفيان ثابت، ومحمد فيصل، وشيخ عمر، من قسم الميكانيكا بكلية الهندسة من تحويل محرك دراجة نارية يعمل بالوقود إلى العمل بالهواء المضغوط، اعتمادا على الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

و انتهى هذا العمل الميكانيكي، وهو مشروع تخرج للطلاب الأربعة، إلى تصنيع مركبة من ثلاث عجلات، كنموذج أولي قابل للتطوير مستقبلا وفق هؤلاء الطلاب.

و تم تصميم المركبة من مواد متوفرة في السوق المحلية، للاستخدام في المؤسسات ذات المساحات المتوسطة كالمطارات والمصافي والمزارع والمصانع.

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