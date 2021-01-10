شكرا لبحثكم عن خبر استلم الحوالة وكان المجرمون بانتظاره.. جريمة سرقة مروعة على طريقة الأفلام في محافظة ذمار والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت عصابة سرقة في محافظة ذمار على نهب أحد المواطنين 700 ألف ريال بعد استلامه حوالة مالية من أحد الصرافات.

ووفقا لمصادر محلية فإن المواطن أحمد صالح صلاح الأضرعي استلم حوالة مالية من صرافة الحجي وهي مبلغ قدره 700 ألف ريال كأمانة يوصلها لشخص آخر.

وخرج من محل الصرافة والمجرمون ينتظروه حيث ترقب طريقه ومضوا خلفه دون أن يشعر حتى وصل إلى منطقة خط المغرب.

اتجه اللصوص إلى الضحية ووضعوا شال مضاف إليه مادة مخدرة على فم الضحية حتى أغمي عليه ، ليقوموا بعد ذلك بأخذه على دراجة نارية وهو مغمى عليه إلى منطقة خالية تماما وبعيدة نوعا ما حيث تم وضعه في حوش أرضية مهجورة ونهب مامعه من أموال ورميه هناك.

أفاق المجني عليه بعد نحو ساعتين من الجريمة نتيجة المخدر الذي وضع على طريقة الأفلام السينمائية له حيث وجد نفسه في مكان لايعرفه وليس بحوزته ريالا واحدا.

وانتشرت جرائم القتل والسرقة والسطو في مناطق المليشيا الحوثية نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية ، واهتمام المليشيا الحوثية بجمع الجبايات وإهمال حقوق وممتلكات المواطنين.

كانت هذه تفاصيل خبر استلم الحوالة وكان المجرمون بانتظاره.. جريمة سرقة مروعة على طريقة الأفلام في محافظة ذمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.